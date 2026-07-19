В Сысерти Свердловской области отремонтировали улицу Тимирязева

Протяженность улицы — 3 км. Там демонтировали старый асфальт и уложили новое дорожное покрытие. Кроме того, специалисты привели в порядок тротуары, обустроили водоотводные канавы, а также обновили парковочные и заездные карманы на остановках общественного транспорта. Особое внимание уделили съездам к жилым домам: теперь они вписаны в обновленную дорожную сеть.