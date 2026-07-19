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В Сысерти Свердловской области отремонтировали улицу Тимирязева

Особое внимание уделили съездам к жилым домам.

Улицу Тимирязева обновили в городе Сысерти Свердловской области, сообщили в администрации Сысертского округа. Работы провели в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Протяженность улицы — 3 км. Там демонтировали старый асфальт и уложили новое дорожное покрытие. Кроме того, специалисты привели в порядок тротуары, обустроили водоотводные канавы, а также обновили парковочные и заездные карманы на остановках общественного транспорта. Особое внимание уделили съездам к жилым домам: теперь они вписаны в обновленную дорожную сеть.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.