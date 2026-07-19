Суд взыскал с бердского КБУ более 15,9 млн в пользу Горводоканала Новосибирска

По данным суда, задолженность КБУ за услуги по водоотведению за февраль 2026 года составила 15 693 470 рублей. Также Горводоканал потребовал взыскать пени в размере 223 631 рубля 95 копеек за период с 11 марта по 24 апреля 2026 года и продолжить их начисление до полного погашения долга.