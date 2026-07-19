Что произошло на Святом озере в Могилеве и на реке под Шкловом, где утонули парень и ребенок

Тело ребенка водолазы ОСВОД нашли в 4 метрах от берега, на глубине 5 метров. По предварительной информации, двое детей приехали на велосипедах к дамбе. Один из них спустился к воде, поскользнулся и упал. Второй ребенок позвал на помощь. Его крики услышал очевидец, который и вызвал спасателей.