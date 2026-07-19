Что произошло на Святом озере в Могилеве и на реке под Шкловом, где утонули парень и ребенок

Теплые дни не только радует летней погодой, но и приносят трагические новости об утонувших. 18 июля беда случилась на озере Святом в Могилеве, пишет ОСВОД.
По предварительной информации, около 21.45 18-летний юноша отдыхал со знакомой на пляже озера.
«Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека в 22.52», — рассказали в ОСВОД.
В ту же субботу, 18 июля, произошла трагедия на реке Березовка, в районе деревни Троица Шкловского района. Около 17.03, спасатели узнали, что утонул 11-летний мальчик.
Тело ребенка водолазы ОСВОД нашли в 4 метрах от берега, на глубине 5 метров. По предварительной информации, двое детей приехали на велосипедах к дамбе. Один из них спустился к воде, поскользнулся и упал. Второй ребенок позвал на помощь. Его крики услышал очевидец, который и вызвал спасателей.
Ранее мы писали, что в Гродно на пожаре в больнице спасли 11 человек, а еще 254 эвакуировали: «Очаг возгорания находился в одной из палат».
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Еще рассказали, что белорус перевернулся на фуре со свиными окороками в Германии — ущерб составил 80 000 евро.