На прилавки Самарской области не допустили 28 партий некачественного мяса

Областное управление Роспотребнадзора подвело итоги контроля за качеством и безопасностью мясной продукции за первые шесть месяцев 2026 года.
Всего исследовано 552 пробы. Проверки проводились по разным направлениям: санитарно-химические и физико-химические показатели, содержание антибиотиков, наличие ГМО, микробиологические, радиологические и паразитологические критерии.
28 проб показали несоответствие требованиям техрегламента Таможенного союза. Большинство нарушений связано с микробиологическими показателями, ещё одна проба забракована по физико-химическим. Ни одна из забракованных партий в торговые сети не поступала.
За нарушения санитарных требований составлено 34 протокола. Общая сумма штрафов составила 215 тысяч рублей. Ещё по семи протоколам вынесены предупреждения.