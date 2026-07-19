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На прилавки Самарской области не допустили 28 партий некачественного мяса

Областное управление Роспотребнадзора подвело итоги за первое полугодие 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Областное управление Роспотребнадзора подвело итоги контроля за качеством и безопасностью мясной продукции за первые шесть месяцев 2026 года.

Всего исследовано 552 пробы. Проверки проводились по разным направлениям: санитарно-химические и физико-химические показатели, содержание антибиотиков, наличие ГМО, микробиологические, радиологические и паразитологические критерии.

28 проб показали несоответствие требованиям техрегламента Таможенного союза. Большинство нарушений связано с микробиологическими показателями, ещё одна проба забракована по физико-химическим. Ни одна из забракованных партий в торговые сети не поступала.

За нарушения санитарных требований составлено 34 протокола. Общая сумма штрафов составила 215 тысяч рублей. Ещё по семи протоколам вынесены предупреждения.

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