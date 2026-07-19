В селе Канаевка Пензенской области обновят школу на 640 мест

Школу в селе Канаевка Пензенской области, рассчитанную на 640 мест, отремонтировали уже на 85%, сообщили в региональном министерстве образования. Работы проводят по нацпроекту «Молодёжь и дети».
«На сегодня в нашей школе выполнен большой объем работ: смонтирована система отопления, заменены системы канализации, электроснабжения, водоснабжения, проведен косметический ремонт классов и коридоров, а также обновлена материально-техническая база школы», — сказала директор учреждения Наталья Ледина.
Ремонт должны завершить к концу августа. Однако специалисты намерены выполнить все работы раньше, чтобы успеть завезти оборудование и подготовить классы к учебному году.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.