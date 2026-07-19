На Тихомирнова в Казани ограничат движение почти на три недели

В Казани временно изменят схему движения транспорта из-за строительных работ. Специалисты будут вести на участке строительство кабельной канализации. В связи с этим на улице Тихомирнова с 22 июля по 16 августа будет ограничено движение. Об этом рассказали на официальном портале города.
Ограничения коснутся участка от района здания № 65а на улице Тихомирнова до улицы Петербургской.
Автомобилистов просят заранее планировать поездки и пользоваться объездными маршрутами.
После проведения необходимых ремонтных работ движение транспорта будет восстановлено по прежней схеме.