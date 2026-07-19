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Что изменилось для всех вкладчиков банков в июле 2026 года?

Теперь банк обязан спрашивать согласие на продление вклада и выплачивать проценты ежемесячно.

Теперь банк обязан спрашивать согласие на продление вклада и выплачивать проценты ежемесячно.

С 1 июля 2026 г. произошли важные изменения в банковской сфере, которые касаются всех вкладчиков.

«Теперь банк не сможет автоматически продлить ваш вклад, не спросив согласия, — объясняет юрист Олег Макаров. — Это условие очень важно: ранее банк мог продлить вклад, не спросив вас, причём ввести куда менее выгодные условия, вплоть до отмены процентов. Теперь он обязан за 5−10 дней до окончания срока связаться с вами по СМС, через пуш-уведомление или по телефону и уточнить, согласны ли вы продлить вклад. Если откажетесь, то банк закроет вклад и сумму вместе с начисленными процентами переведёт на текущий счёт».

Кроме того, теперь все новые вклады предусматривают ежемесячную выплату процентов или их капитализацию (причисление к сумме вклада). Никаких «получите в конце срока» больше не будет. Так что можно получать и использовать проценты ежемесячно, а если вы их копите, то увеличивается вся сумма, что в итоге даст дополнительно около 1% годовых.

Если вы решите закрыть вклад досрочно, то не потеряете проценты. Ранее банк в таком случае снижал ставку почти до нуля, а теперь, если вклад закрывается после истечения хотя бы половины его срока, банк обязан выплатить проценты за фактическое время нахождения средств.

Важный момент: лимит страхового возмещения для всех банков планируют повысить. Пока он составляет 1,4 млн руб., но сумму могут увеличить до 2 млн руб.

И ещё: с 1 июля 2026 г. банки должны будут предоставить родителям все данные о счетах и вкладах их детей от 14 до 18 лет.

Также стоит напомнить: если ваши доходы по вкладам превысят 160 000 ₽ в год, то с этой суммы придётся заплатить 13% НДФЛ (ранее лимит был выше — 210 000 ₽).