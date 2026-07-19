Что изменилось для всех вкладчиков банков в июле 2026 года?

«Теперь банк не сможет автоматически продлить ваш вклад, не спросив согласия, — объясняет юрист Олег Макаров. — Это условие очень важно: ранее банк мог продлить вклад, не спросив вас, причём ввести куда менее выгодные условия, вплоть до отмены процентов. Теперь он обязан за 5−10 дней до окончания срока связаться с вами по СМС, через пуш-уведомление или по телефону и уточнить, согласны ли вы продлить вклад. Если откажетесь, то банк закроет вклад и сумму вместе с начисленными процентами переведёт на текущий счёт».