Кулинарный ликбез: 6 научно-популярных книг о том, что скрывает ваш холодильник

Американский философ Джеймс Миллер в своей книге рассказывает о том, как питание повлияло на развитие человечества — не только в доисторическую эпоху, но и вообще. Он рассматривает пищу как один из главных факторов эволюции, отразившийся во всём, от появления городов до глобализации.