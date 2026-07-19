Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15 августа в Перми пройдет фестиваль «Темные ночи»

Главной особенностью спортивного мероприятия станет костюмированный забег на 2 километра.

Источник: Комсомольская правда

Пермь готовится к одному из ярких событий лета — 15 августа в городе пройдет спортивный фестиваль «Темные ночи», который объединит на одной площадке бег, велосипед, музыку и творчество. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Время быть собой!».

— Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: спортивные старты для любителей и профессионалов, DJ-сеты, выступление хора, танцевальные зоны и яркая атмосфера большого летнего праздника, — сообщили в администрации губернатора Пермского края.

Главной особенностью события станет костюмированный забег на 2 километра. Организаторы подчеркивают: здесь важны не секунды на секундомере, а настроение и удовольствие от участия. Участникам предлагают добавить в свои образы неон, блестки и светящиеся детали. Самые смелые и креативные костюмы получат призы.

Впервые в истории пермских «Темных ночей» появится детский забег. Стартовые номера юных участников станут частью общей истории фестиваля — их дизайн разработали сами дети.

— Мы хотели сделать детей полноценными соавторами этого дня, а не просто участниками, — отмечают организаторы. — Их рисунки на номерах будут отлично смотреться в свете фонарей.

Для участия необходима регистрация, для всех желающих подготовиться к старту до начала фестиваля проходят бесплатные тренировки, пробежки и велозаезды. Присоединиться к ним может любой желающий независимо от уровня подготовки.