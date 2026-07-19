15 августа в Перми пройдет фестиваль «Темные ночи»

Пермь готовится к одному из ярких событий лета — 15 августа в городе пройдет спортивный фестиваль «Темные ночи», который объединит на одной площадке бег, велосипед, музыку и творчество. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Время быть собой!».