Школьников на Севере будут учить работать с искусственным интеллектом

Технологии искусственного интеллекта уже активно проникают в разные сферы: врачи используют их для анализа снимков КТ и МРТ, педагоги — для подготовки к урокам. Власти округа считают, что будущим специалистам важно научиться грамотно работать с новым инструментом, понимая его возможности и ограничения.