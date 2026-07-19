Школьников на Севере будут учить работать с искусственным интеллектом

С нового учебного года в шести школах Ямала начнут преподавать курс по искусственному интеллекту. Программа рассчитана на учеников 5−9 классов.
Им расскажут, как работают современные нейросети и где их применяют. Отдельное внимание уделят вопросам безопасности, этики и ответственности при использовании ИИ, сообщает Ямал 1.
Технологии искусственного интеллекта уже активно проникают в разные сферы: врачи используют их для анализа снимков КТ и МРТ, педагоги — для подготовки к урокам. Власти округа считают, что будущим специалистам важно научиться грамотно работать с новым инструментом, понимая его возможности и ограничения.
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