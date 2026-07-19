В Худакском заказнике в Бурятии обустроили тропу к изваянию Будды

Новую входную группу у начала экологической тропы, ведущей к 33-метровому изваянию Будды, открыли в Худакском государственном природном заказнике Бурятии. Создание комфортной и современной туристической инфраструктуры способствует развитию экологического туризма и отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Входная группа выполнена из массива дерева и обработана специальными защитными составами, что обеспечивает ее устойчивость к перепадам температуры и влажности. Там также размещены информационные стенды с правилами поведения на особо охраняемой природной территории, схемой экотропы, сведениями о достопримечательностях и протяженности маршрута.
«Развитие экологических троп и создание современной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях — важная часть работы по сохранению природного наследия Бурятии. Такие объекты делают посещение заказников более комфортным и безопасным, помогают знакомить жителей и гостей республики с уникальными природными территориями и формируют ответственное отношение к окружающей среде», — подчеркнули в ведомстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.