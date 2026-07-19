Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

«Социальный фонд России с 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам. Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы, или же сам пенсионер производил отчисления в СФР», — заявил собеседник агентства.