Заселение в отели через MAX станет доступно нижегородцам

Для использования сервиса необходимо создать «Цифровой ID» в приложении MAX, подтвердив данные и фото через «Госуслуги». На стойке регистрации сотрудник отсканирует полученный QR-код с помощью «Госкана». Услуга также доступна для путешествий с несовершеннолетними детьми, чьи свидетельства о рождении можно предъявить аналогичным способом. В Минэкономразвития уточнили, что на переходном этапе сотрудники отелей пока вправе запросить бумажный паспорт для сверки.