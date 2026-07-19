В Башкирии отремонтируют 6,5 км автодороги Белебей — Приютово

«Дорога Белебей — Приютово обеспечивает транспортную доступность для жителей небольших сел и деревень Белебеевского и Ермекеевского районов. По ней можно добраться до районных центров, поселка Приютово и других населенных пунктов. Поэтому важно поддерживать эту дорогу в нормативном состоянии. После завершения ремонта проезд по ней станет более безопасным и комфортным», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.