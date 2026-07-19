В Башкирии отремонтируют 6,5 км автодороги Белебей — Приютово

Участок трассы Белебей — Приютово в Республике Башкортостан протяженностью 6,5 км приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Объект расположен в районе деревни Екатериновки. Специалисты уже заменили там старый асфальт. Сейчас они завершают укрепление обочин, после чего приступят к нанесению разметки. Все работы планируется завершить до конца 2026 года.
«Дорога Белебей — Приютово обеспечивает транспортную доступность для жителей небольших сел и деревень Белебеевского и Ермекеевского районов. По ней можно добраться до районных центров, поселка Приютово и других населенных пунктов. Поэтому важно поддерживать эту дорогу в нормативном состоянии. После завершения ремонта проезд по ней станет более безопасным и комфортным», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.