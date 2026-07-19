Волжан предупредили об обработке деревьев химикатами

Как сообщили в администрации города, 20 и 21 июля специалисты займутся проспектом Ленина. С 22 по 24 июля очередь дойдёт до улиц Волгодонской, Горького, Зорге, Маркса, Кирова, Куйбышева, Комсомольской, Камской, Карбышева, Советской, Набережной, Логинова, Ленинградской, Пионерской, Молодёжной, Чайковского, Циолковского, Энгельса, жилой части Пушкина, а также Коммунистической и Р. Крестьянской со скверами, Свердлова с одноимённой площадью.