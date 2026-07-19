Под Воронежем открыли памятник военным медицинским сестрам

В Новой Усмани Воронежской области открыли памятник «Маруся» — в честь военных медсестер и всех женщин-фронтовичек, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту Родины. Об этом сообщают в правительстве Воронежской области.
Скульптура, созданная членом Союза художников РФ Алексеем Дикуновым, появилась на Аллее Славы рядом с братской могилой № 415. Здесь покоятся 536 воинов — участников боев за освобождение Воронежа.
Образ «Маруси» вдохновлен реальной историей жительниц Новой Усмани. Летом 1942 года десятки девушек пришли к местному военкомату для мобилизации — оказалось, что почти всех зовут Мариями. Так появилась знаменитая «рота Марусь»: ее участницы отправились на фронт санитарками, медсестрами, разведчицами, зенитчицами и пекарями.
Новый памятник — символ благодарности всем, кто спасал жизни, проявляя мужество и самоотверженность в самые тяжелые годы войны.