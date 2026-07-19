Жителям Башкирии напомнили, как привести в порядок асфальт во дворах.

Если земельный участок под домом и придомовая территория не сформированы, они находятся в муниципальной собственности и за содержание и ремонт территории отвечает администрация соответствующего муниципального образования. Финансирование работ осуществляется за счет муниципального бюджета. Проверить сведения о земельном участке можно с помощью публичной кадастровой карты: nspd.gov.ru/map.