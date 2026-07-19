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В Воскресенском сквере Омска монтируют памятник Владимиру Высоцкому

Монумент планируют открыть в день годовщины смерти поэта — 25 июля.

Источник: Vladimir Mekler / www.globallookpress.com

В Омске завершается подготовка к открытию памятника Владимиру Высоцкому. Монумент уже установили в Воскресенском сквере, но пока скрывают от горожан, скульптура накрыта плотной тканью. Сейчас рабочие доводят объект до идеала: крепят на монументе буквы с именем барда и выполняют последние штрихи. Все расходы — от изготовления до монтажа — взял на себя частный меценат.

Автором скульптурной композиции стал омский художник Виктор Костенко. По его задумке, пространство вокруг памятника сделают по-настоящему «живым». Рядом поставят лавочки, а ещё установят информационный терминал с аудиосопровождением.

Событие приурочено к Году Культурной столицы России, который Омск принимает в 2026 году.

Ранее мы сообщали об открытии в Омске памятника Герою Советского Союза, татарскому поэту Мусе Джалилю.