В Воскресенском сквере Омска монтируют памятник Владимиру Высоцкому

В Омске завершается подготовка к открытию памятника Владимиру Высоцкому. Монумент уже установили в Воскресенском сквере, но пока скрывают от горожан, скульптура накрыта плотной тканью. Сейчас рабочие доводят объект до идеала: крепят на монументе буквы с именем барда и выполняют последние штрихи. Все расходы — от изготовления до монтажа — взял на себя частный меценат.