Еще два романа красноярской писательницы Анны Джейн получат экранизацию

Поклонники написали названия любимых книг на бумажках, которые поместили в барабан. После жеребьевки выбор пал на «Восхитительную ведьму». Книга рассказывает о студентке, которая решает назло сопернице соблазнить ее бывшего парня. «Жертвой» оказывается новый преподаватель в вузе, который не поддается на уловки девушки.