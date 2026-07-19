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Еще два романа красноярской писательницы Анны Джейн получат экранизацию

На «Джейн-фесте» анонсировали две новые экранизации романов Анны Джейн.

Источник: Комсомольская правда

Два романа красноярской писательницы Анны Джейн получат экранизацию. Об этом объявили на «Джейн-фесте», который прошел в Москве.

Поклонники написали названия любимых книг на бумажках, которые поместили в барабан. После жеребьевки выбор пал на «Восхитительную ведьму». Книга рассказывает о студентке, которая решает назло сопернице соблазнить ее бывшего парня. «Жертвой» оказывается новый преподаватель в вузе, который не поддается на уловки девушки.

Кроме того, кинокомпания «Вольга» объявила о начале работы над экранизацией романа «Поклонник». Это психологический триллер о студентке Ангелине, которая получает цветы от тайного поклонника. Релиз в кинотеатрах запланирован на 23 марта 2028 года.

Анна Джейн (настоящее имя Анна Потапкина) возглавляла рейтинг самых издаваемых авторов в России в 2023—2025 годах. Автор родилась и жила в Красноярске, скончалась в 2023 году в возрасте 35 лет.

26 марта 2026 года состоялась премьера фильма по роману Анны «Твоё сердце будет разбито». Ленту посмотрели более 1,8 миллиона зрителей.