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23 тысячи бюджетных мест получили в 2026 году донские колледжи и техникумы

Об этом сообщила глава минобразования Ростовской области Виктория Чернышова.

Как сообщила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова во время пресс-конференции ТАСС, в 2026 году донские колледжи и техникумы получили 23 тысячи бюджетных мест.

По словам Чернышовой, 68% выпускников девятых классов выбирают учреждения среднего профессионального образования.

Как отметила глава ведомства, сегодня средний балл поступающих в училища абитуриентов практически сравнялся с оценками школьников, которые переходят в десятый класс. Студентов обучают машиностроению, сельскому хозяйству и электронике, делая акцент на практические нужды региональной экономики.

22 колледжа донского региона в качества эксперимента стали участниками специальной программы. И теперь для поступления на некоторые специальности подросткам разрешили сдавать только два экзамена вместо четырёх.