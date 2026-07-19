23 тысячи бюджетных мест получили в 2026 году донские колледжи и техникумы

Как отметила глава ведомства, сегодня средний балл поступающих в училища абитуриентов практически сравнялся с оценками школьников, которые переходят в десятый класс. Студентов обучают машиностроению, сельскому хозяйству и электронике, делая акцент на практические нужды региональной экономики.