23 тысячи бюджетных мест получили в 2026 году донские колледжи и техникумы

Как сообщила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова во время пресс-конференции ТАСС, в 2026 году донские колледжи и техникумы получили 23 тысячи бюджетных мест.
По словам Чернышовой, 68% выпускников девятых классов выбирают учреждения среднего профессионального образования.
Как отметила глава ведомства, сегодня средний балл поступающих в училища абитуриентов практически сравнялся с оценками школьников, которые переходят в десятый класс. Студентов обучают машиностроению, сельскому хозяйству и электронике, делая акцент на практические нужды региональной экономики.
22 колледжа донского региона в качества эксперимента стали участниками специальной программы. И теперь для поступления на некоторые специальности подросткам разрешили сдавать только два экзамена вместо четырёх.