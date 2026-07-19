В Вологодской области состоится Всероссийский фестиваль «Небо славян»

Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет 8 и 9 августа на территории историко-этнографического комплекса «Застава князей Белозерских» в Кирилловском округе Вологодской области. Мероприятие организуют по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.
В частности, программа включает военно-историческую реконструкцию, посвященную событиям Великого торгового пути «из варяг в персы», который проходил через земли Белозерского княжества. В ней примут участие военно-исторические клубы из Череповца, Вологды, Белозерска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Старой Ладоги и Петрозаводска. Всего в течение двух дней фестиваля в постановочных сценах будут задействованы 140 человек.
«Зрители станут свидетелями не просто показательных сцен, а целостной исторической драмы, где каждый эпизод продуман до деталей и передает дух эпохи. Атмосферу времени дополнят средневековая ярмарка, показательные выступления и турниры», — отметили в ведомстве.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.