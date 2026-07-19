Пенсионерка из Арзамаса лишилась почти 90 тысяч рублей из-за лжеродственницы

72-летняя жительница Арзамаса стала жертвой мошенников, которые выманили у нее данные банковской карты под предлогом получения подарков и денежной выплаты от банка. После передачи реквизитов со счета пенсионерки списали более 88 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.