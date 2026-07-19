«Мы устали слушать ваши крики радости»: челябинцы жалуются на шум из-за соседства с ЗАГСом

— Для вас это один праздник, а у нас таких регистраций по 12 в день. Помните, что тут живут люди, для которых это повседневная жизнь. Слышать каждые полчаса крики уже невыносимо. Мусор, который вы оставляете, это отдельная история. Потом за домом как в свинарнике.