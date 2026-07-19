«Концерты, карусели и фудкорт»: как будут отмечать День города в Балтийске

В администрации отметили, что в этот день на улицах города будут действовать ограничения. «25 июля с 22:00 до 26 июля 22:30 ограничивается движение и запрещается стоянка на улицах: Кронштадтская, Головко, Кузнецова, а также на территории морского причала № 3. На указанных участках будет работать эвакуатор. Пожалуйста, заранее убирайте личный транспорт», — говорится в сообщении.