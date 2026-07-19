«Концерты, карусели и фудкорт»: как будут отмечать День города в Балтийске

В Балтийске отметят День города. Праздничные мероприятия организуют на разных площадках в воскресенье, 26 июля. Программу опубликовали на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
В этот день в Балтийске организуют выставки, концерты, спортивные конкурсы и кинопоказы. Для гостей и жителей города будут работать фудкорты, карусели и батуты.
«Мы готовим особый сюрприз: вас ждет выступление известных столичных артистов. Уже на следующей неделе мы раскроем имена и пригласим всех на большой праздничный концерт», — отметили в администрации муниципалитета.
Программа Дня города в Балтийске.
Площадь Балтийской славы.
10:00−22:00 — выставка оружия, батуты, карусели, электромобили, фудкорты; 14:00−14:45 — торжественная церемония открытия Дня города; 14:35−22:00 — концертная программа.
Стадион «Балтиец».
10:00−12:00 — спортивные мероприятия, весёлые старты для детей и турниры по разным видам спорта; 10:00−20:00 — батуты.
Парк имени Головко.
12:00−13:30 — концертная программа Дома детского творчества.
Сквер у культурно-молодёжного центра.
12:00−15:00 — выставка ДПИ «Аллея мастеров», мастер-классы, шахматный турнир; 13:00 — концерт хора ветеранов «Россиянка».
Сквер на улице Красной Армии.
12:30−14:00 — концерт Детской школы искусств имени Баха, мастер-классы по живописи.
Сквер у библиотеки.
13:00−14:00 — литературно-игровая программа.
Кинозал культурно-молодёжного центра.
10:00−20:00 — кинопоказы.
Праздничные развлекательные программы также организуют на площади Балтийской славы, возле дома № 19 на улице Киркенесской и возле дома № 11−13 на Гвардейском бульваре.
В администрации отметили, что в этот день на улицах города будут действовать ограничения. «25 июля с 22:00 до 26 июля 22:30 ограничивается движение и запрещается стоянка на улицах: Кронштадтская, Головко, Кузнецова, а также на территории морского причала № 3. На указанных участках будет работать эвакуатор. Пожалуйста, заранее убирайте личный транспорт», — говорится в сообщении.
Кроме того, добраться до Балтийской косы на пароме можно будет только без автомобилей. Переправа будет работать на выпуск машин, прибывших ранее.
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