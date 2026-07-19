В России экранизируют еще два романа красноярской писательницы Анны Джейн

Кроме того, на фестивале анонсировали экранизацию психологического триллера «Поклонник». Производством картины занимается кинокомпания «Вольга», релиз фильма в прокате намечен на 23 марта 2028 года. История повествует о студентке Ангелине, которая страдает от кошмаров и ежедневно получает четное количество цветов от тайного отправителя. Также издательство Trendbooks планирует выпустить по мотивам «Поклонника» графический роман.