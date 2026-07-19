В России экранизируют еще два романа красноярской писательницы Анны Джейн

В России снимут фильм и сериал по мотивам произведений красноярской писательницы Анны Джейн. Информацию об экранизациях озвучили 18 июля на фестивале «Джейн-фест», посвященном творчеству автора.
Поклонникам предложили самостоятельно выбрать следующую книгу для киноадаптации. Гости написали названия любимых произведений на листках и поместили их в барабан. В результате жеребьевки представители онлайн-кинотеатра START объявили, что снимут сериал по роману «Восхитительная ведьма». По сюжету студентка Таня Ведьмина пытается покорить сердце строгого университетского преподавателя Олега Владыко, предлагая ему стать ее фиктивным парнем. Точная дата выхода многосерийного проекта пока неизвестна.
Кроме того, на фестивале анонсировали экранизацию психологического триллера «Поклонник». Производством картины занимается кинокомпания «Вольга», релиз фильма в прокате намечен на 23 марта 2028 года. История повествует о студентке Ангелине, которая страдает от кошмаров и ежедневно получает четное количество цветов от тайного отправителя. Также издательство Trendbooks планирует выпустить по мотивам «Поклонника» графический роман.
На «Джейн-фесте» официально стартовали продажи книги Анны Джейн «Зеленый остров». В ближайшее время тираж должен поступить в книжные магазины по всей стране.
Напомним, ранее в широкий прокат вышел фильм «Твое сердце будет разбито» (16+), снятый по мотивам одноименной книги-бестселлера под авторством Анны Джейн. Мы рассказывали, за что хвалили и критиковали поклонники. Также стало известно о съемках второй части.