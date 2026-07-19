Сквер Дружбы в Нальчике благоустроят до конца года

Специалисты уже подготовили площадку под строительство поля для игры в панна-футбол — уличный формат этого вида спорта. На территории также разместят столы для шахмат и других настольных игр, обустроят скейт-парк и детскую игровую площадку. Кроме того, в сквере сделают пешеходные дорожки и тихие зоны отдыха со скамейками и перголами.