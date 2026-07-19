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Сквер Дружбы в Нальчике благоустроят до конца года

Там установят столы для настольных игр, разместят скейт-парк и детскую игровую площадку.

Сквер Дружбы в Нальчике благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Работы планируется завершить до конца текущего года.

Специалисты уже подготовили площадку под строительство поля для игры в панна-футбол — уличный формат этого вида спорта. На территории также разместят столы для шахмат и других настольных игр, обустроят скейт-парк и детскую игровую площадку. Кроме того, в сквере сделают пешеходные дорожки и тихие зоны отдыха со скамейками и перголами.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.