Сквер Дружбы в Нальчике благоустроят до конца года

Сквер Дружбы в Нальчике благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Работы планируется завершить до конца текущего года.
Специалисты уже подготовили площадку под строительство поля для игры в панна-футбол — уличный формат этого вида спорта. На территории также разместят столы для шахмат и других настольных игр, обустроят скейт-парк и детскую игровую площадку. Кроме того, в сквере сделают пешеходные дорожки и тихие зоны отдыха со скамейками и перголами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.