Красноярка пыталась похитить полный рюкзак вещей для любимого шпица

Следователи красноярской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, девушку обвиняют в краже зоотоваров, косметики и продуктов. В прошлом месяце к правоохранителям обратился 58-летний мужчина. Он сообщил, что из супермаркета на улице Щорса девушка попыталась похитить различные товары на общую сумму 11 тысяч рублей. Красноярка пришла в магазин с рюкзаком, в который уложила ошейник, перчатку для груминга, слюнявчик для животных, корм, носки для йоги, пудру, блеск и масло для губ, сыворотку для век и тушь для ресниц. В продуктовом отделе девушка взяла две формы для льда, чай, помидоры, сыр с базиликом и морс. На выходе девушку остановили сотрудники магазина и вызвали наряд полиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.