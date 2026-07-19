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Число носителей татарского языка уменьшилось более чем на 1 млн за 11 лет

Всё меньше молодых людей используют родной язык в повседневном общении.

Источник: Комсомольская правда

По данным переписи населения, за последние 11 лет количество людей, владеющих татарским языком, в России уменьшилось более чем на миллион. Если раньше говорящих на нём насчитывалось 4,28 миллиона человек, то теперь — 3,26 миллиона. Специалисты подчёркивают, что негативная тенденция не просто сохраняется, а становится всё более выраженной.

Особую роль в ускорении утраты языка играет глобализация. В городах татарский исчезает быстрее, чем в сельской местности, а в регионах страны — заметнее, чем в самом Татарстане. Проблема затрагивает даже семьи, где татарский считается родным: примерно в половине из них в обиходе преобладает смешанная речь.

По мнению экспертов, остановить этот процесс способен лишь системный подход, при котором усилия объединят сразу несколько сфер — семейное воспитание, школьное образование и развитие цифровой среды.