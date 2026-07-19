Число носителей татарского языка уменьшилось более чем на 1 млн за 11 лет

По данным переписи населения, за последние 11 лет количество людей, владеющих татарским языком, в России уменьшилось более чем на миллион. Если раньше говорящих на нём насчитывалось 4,28 миллиона человек, то теперь — 3,26 миллиона. Специалисты подчёркивают, что негативная тенденция не просто сохраняется, а становится всё более выраженной.