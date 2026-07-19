Продажи билетов на концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли

Концерт Ye на Центральном стадионе Алма-Аты был анонсирован в пятницу. Ожидалось, что эксклюзивная предпродажа ограниченного объема билетов на концерт стартует для пользователей в приложении банка Freedom в 12.00 (10.00 мск) 20 июля и продлится до 21 июля. В тот же день футбольный клуб «Кайрат» заявил, что американский рэпер должен согласовать свое выступление на стадионе с клубом, так как 8 и 15 августа должны пройти домашние матчи, также «Кайрат» не исключил проведение матчей с 11 по 13 августа.