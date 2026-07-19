Более 9 тыс. волгоградских металлургов могут уйти на пенсию досрочно

Стать пенсионерами раньше положенного срока могут мужчины в возрасте 50 лет и 45-летние женщины. Для этого им нужно проработать не менее 10 лет и 7,5 лет под землей, на работах с вредными условиями труда или в горячих цехах. Также они должны иметь страховой стаж не менее 20 лет у мужчин и 15 лет — у женщин.