Глеб Никитин поздравил металлургов Нижегородской области с праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников металлургической отрасли и ветеранов производства с Днем металлурга. Он отметил, что история отечественной металлургии тесно связана с регионом, где более двух веков назад начали формироваться традиции горнозаводского дела. Поздравление опубликовано на сайте правительства Нижегородской области.