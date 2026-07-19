ГИМС патрулирует акваторию Воронежской области ради безопасности

Ежедневно сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Воронежской области патрулируют акваторию региона. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Одно из таких мероприятий по надзору за соблюдением требований правил пользования маломерными судами и правил плавания прошло 18 июля на акваториях Воронежского водохранилища.
ГИМС напоминает, что пользование маломерными судами разрешается только после их государственной регистрации, технического освидетельствования и нанесения бортовых регистрационных номеров.
К управлению маломерными судами, прошедшими государственную регистрацию, допускаются судоводители, имеющие удостоверение на право управления маломерными судами.
Оформить все эти и другие необходимые документы можно в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Воронежской области по адресу г. Воронеж, Ленинский проспект, 1ж.