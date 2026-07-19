Детскую библиотеку в Дубовке превращают в современный центр

Сейчас в помещениях идет ремонт: обновляют стены, меняют межкомнатные двери и напольное покрытие. В библиотеку уже поступает новая мебель и оборудование: стеллажи, шкафы, кафедры, столы и стулья, мягкая мебель. Также закупили компьютеры, проекционное оборудование, интерактивные и графические панели, акустическую систему.