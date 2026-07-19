Строители, разнорабочие, ремонтники: средняя зарплата для молодых специалистов в России за год выросла на 35%

Строителям в среднем предлагают 136 958 рублей в месяц, то есть на 13% больше, чем годом ранее. Это может быть связано с тем, что работодатели готовы принимать молодых специалистов без большого опыта и обучать их на месте, предлагая выгодные условия уже на старте карьеры.