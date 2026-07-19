В подмосковном Подольске открыли «Школу мам»

«Школа мам» открылась на базе Подольского родильного дома при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Эта программа представляет собой цикл тематических встреч, каждая из которых посвящена отдельному этапу беременности, родов и первым месяцам жизни малыша. Занятия проходят дважды в неделю — по вторникам и четвергам. С участницами работают ведущие специалисты учреждения.
Цикл образовательных мероприятий открыла акушер-гинеколог Мария Иванова. В ходе лекции «Все о беременности» она подробно рассказала о внутриутробном развитии плода и нормативных показателях шевелений ребенка. Особый интерес аудитории вызвал блок о физиологических изменениях в женском организме, в том числе врач акцентировала внимание на работе сердечно-сосудистой системы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.