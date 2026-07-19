Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Татарстана предупредили об орнитозе — инфекции от птиц

Роспотребнадзор напоминает жителям Татарстана об орнитозе — инфекции, которая передаётся человеку от птиц.

Источник: Аргументы и факты

Источником могут быть как уличные голуби и воробьи, так и декоративные или домашние пернатые. Опасность в том, что многие птицы болеют бессимптомно. Внешне они выглядят здоровыми, но уже распространяют инфекцию.

Симптомы у человека напоминают ОРВИ: лихорадка, слабость, боль в мышцах и суставах, головная боль. Позже появляются кашель, одышка и боль в грудной клетке.

Заразиться можно по-разному: при вдыхании пыли с частицами помёта или пуха, через продукты или при контакте с больной птицей. Чтобы избежать болезни, в Роспотребнадзоре советуют приобретать птиц только в специализированных магазинах с документами от ветслужбы. Убирая клетку, надевайте перчатки и маску. Не кормите голубей с рук на балконах и подоконниках, не целуйте птиц и мойте руки после любого контакта с ними. Голубиный помёт с оконных откосов убирайте только в защитной одежде. И обязательно объясните детям, что уличных птиц трогать нельзя. При подозрении на болезнь у домашнего питомца срочно обращайтесь к ветеринару.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше