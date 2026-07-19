Жителей Татарстана предупредили об орнитозе — инфекции от птиц

Заразиться можно по-разному: при вдыхании пыли с частицами помёта или пуха, через продукты или при контакте с больной птицей. Чтобы избежать болезни, в Роспотребнадзоре советуют приобретать птиц только в специализированных магазинах с документами от ветслужбы. Убирая клетку, надевайте перчатки и маску. Не кормите голубей с рук на балконах и подоконниках, не целуйте птиц и мойте руки после любого контакта с ними. Голубиный помёт с оконных откосов убирайте только в защитной одежде. И обязательно объясните детям, что уличных птиц трогать нельзя. При подозрении на болезнь у домашнего питомца срочно обращайтесь к ветеринару.