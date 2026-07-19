Бизнесу Пермского края расскажут об особенностях экспорта в Белоруссию

«Выход на рынок Республики Беларусь — стратегически перспективное направление для российского бизнеса, однако даже в условиях Союзного государства и ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Прим. ред.) экспорт сопряжен с целым рядом правовых нюансов. Ошибки в налоговом планировании, сертификации или составлении контракта могут привести к финансовым потерям и блокировке поставок», — говорится в сообщении.