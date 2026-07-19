Бизнесу Пермского края расскажут об особенностях экспорта в Белоруссию

Предпринимателей Пермского края приглашают на вебинар 29 июля, посвященный особенностям экспорта в Белоруссию, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона. Мероприятие способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«Выход на рынок Республики Беларусь — стратегически перспективное направление для российского бизнеса, однако даже в условиях Союзного государства и ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Прим. ред.) экспорт сопряжен с целым рядом правовых нюансов. Ошибки в налоговом планировании, сертификации или составлении контракта могут привести к финансовым потерям и блокировке поставок», — говорится в сообщении.
На вебинаре рассмотрят ключевые правовые аспекты экспорта в Белоруссию, среди которых тонкости оформления внешнеторгового контракта, порядка уплаты НДС и таможенного оформления. На вопросы участников ответят представитель Российского экспортного центра в Белоруссии, практикующие юристы и эксперты в области внешнеэкономической деятельности. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.