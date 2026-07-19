Россиянам дали совет, что делать, если мошенники стали чаще звонить

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Необходимо прекратить размещать в социальных сетях информацию о командировках и дорогих покупках, установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника, если мошенники стали звонить чаще, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.