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Нижегородцы могут заявить свои экопроекты на премию «ЭкоМир-2026»

Стартовал прием заявок на престижный международный конкурс от РАЕН, победителей выберут в 11 номинациях до середины декабря.

Жители Нижегородской области могут выдвинуть свои экологические инициативы на ежегодный международный конкурс «ЭкоМир-2026». Об этом сообщили организаторы конкурса.

Организатором масштабного мероприятия выступает Российская академия естественных наук (РАЕН). Национальная экологическая премия является общественной наградой за достижения в области охраны окружающей среды. Ее учредили еще в 2004 году, чтобы привлечь внимание общества к решению экологических проблем при помощи новых технологий и программ.

В текущем году победителей определят в 11 различных номинациях, среди которых экологическое просвещение, переработка отходов, ресурсосбережение, сохранение биоразнообразия и молодежные проекты. Подать заявку на участие нижегородцы могут на официальном сайте организатора в срок до 15 декабря 2026 года.

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