Нижегородцы могут заявить свои экопроекты на премию «ЭкоМир-2026»

В текущем году победителей определят в 11 различных номинациях, среди которых экологическое просвещение, переработка отходов, ресурсосбережение, сохранение биоразнообразия и молодежные проекты. Подать заявку на участие нижегородцы могут на официальном сайте организатора в срок до 15 декабря 2026 года.