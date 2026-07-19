В акции «Сад памяти» в этом году поучаствовали более 800 ямальцев

«“Сад памяти” — это значимая эколого-патриотическая инициатива, которая объединяет людей вокруг общей цели. В ней участвуют люди всех возрастов — от школьников до старшего поколения. Совместный труд становится символом преемственности, уважения к прошлому и ответственности за будущее. А созданные в ходе акции зеленые зоны становятся живыми памятниками, которые будут напоминать о подвиге героев долгие годы», — отметил заместитель директора департамента природных ресурсов и экологии Ямала Анатолий Усякин.