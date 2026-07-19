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В акции «Сад памяти» в этом году поучаствовали более 800 ямальцев

Лидерами по количеству высаженных деревьев стали Надымский и Пуровский районы.

Итоги сезона международной акции «Сад памяти», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», подвели в Ямало-Ненецком автономном округе. В этом году ее участниками стали 822 человека, сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

Лидерами по количеству высаженных деревьев стали Надымский и Пуровский районы. Наибольшее число новых саженцев появилось в поселках Правохеттинский — 550 штук, Пангоды — 485 и Лонгъюган — 315, а также в городе Тарко-Сале — 300. Для посадки использовали сосну, ель, пихту, березу, тополь, рябину, можжевельник и иву.

«“Сад памяти” — это значимая эколого-патриотическая инициатива, которая объединяет людей вокруг общей цели. В ней участвуют люди всех возрастов — от школьников до старшего поколения. Совместный труд становится символом преемственности, уважения к прошлому и ответственности за будущее. А созданные в ходе акции зеленые зоны становятся живыми памятниками, которые будут напоминать о подвиге героев долгие годы», — отметил заместитель директора департамента природных ресурсов и экологии Ямала Анатолий Усякин.

Кроме того, в ходе акции завершилось благоустройство сквера имени Владимира Жоги в Волновахе — подшефном муниципалитете. Там укоренили около 300 хвойных и лиственных деревьев и кустарников, а главным элементом стала звезда, выложенная из дорожек и обрамленная древесно-кустарниковой растительностью.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.