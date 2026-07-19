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Волгоградских школьников могут обязать устно защищать домашние задания

Домашние задания школьников предложили проверять устно, чтобы ученики не выполняли их с помощью искусственного интеллекта.

Школьникам, возможно, придётся не просто сдавать домашние задания, но и устно объяснять, как они их выполнили. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Как заявил он РИА Новости, недопустима ситуация, когда ученик делает работу с помощью искусственного интеллекта и получает за неё пятёрку. По мнению Гриба, письменные задания нуждаются в обязательной устной верификации — школьник должен подтвердить, что разобрался в материале.

В противном случае, считает представитель ОП РФ, использование нейросетей при выполнении домашних работ будет только расти, а это обернётся самообманом и для учеников, и для учителей. Гриб также предложил выделять на уроках больше времени для устной проверки домашних заданий.

Ранее сообщалось о новых правилах всероссийской олимпиады, которые вводятся с 1 сентября 2026 года.