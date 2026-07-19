Волгоградских школьников могут обязать устно защищать домашние задания

Школьникам, возможно, придётся не просто сдавать домашние задания, но и устно объяснять, как они их выполнили. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Как заявил он РИА Новости, недопустима ситуация, когда ученик делает работу с помощью искусственного интеллекта и получает за неё пятёрку. По мнению Гриба, письменные задания нуждаются в обязательной устной верификации — школьник должен подтвердить, что разобрался в материале.
В противном случае, считает представитель ОП РФ, использование нейросетей при выполнении домашних работ будет только расти, а это обернётся самообманом и для учеников, и для учителей. Гриб также предложил выделять на уроках больше времени для устной проверки домашних заданий.
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