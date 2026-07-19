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Ученые сказали, каким будет урожай лисичек и белых грибов в Беларуси в 2026 году

Ожидается, что урожайность грибов приблизится к средним значениям.

Источник: Комсомольская правда

В Институте леса Национальной академии наук рассказали, что урожайность грибов в 2026 году в Беларуси приблизится к средним многолетним значениям, пишет Sputnik.by.

Белорусов ждет классический грибной сезон. Ученый Игорь Маховик обратил внимание, что один из маркеров неплохой урожайности грибов — снежная зима, а такой снежной и морозной зимы в Беларуси давно не было.

Маховик предположил, что будет много опят, потому что после буреломов образовалось довольно большое количество вырубок и валежной древесины. Урожай лисичек прогнозируется стабильно хорошим.

— Белый гриб, подберезовик на уровне средних показателей. Причем, по подберезовику мы прогнозируем урожайность даже выше обычного. А подосиновик, который очень требователен к воде, по урожайности может быть чуть ниже, — сказал Игорь Маховик.

Самыми грибными считаются Витебская область, север Минской области, отдельные районы в Гродненской и Могилевской областей.

Ранее мы писали, что произошло на Святом озере в Могилеве и на реке под Шкловом, где утонули парень и ребенок.

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