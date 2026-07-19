Ученые сказали, каким будет урожай лисичек и белых грибов в Беларуси в 2026 году

В Институте леса Национальной академии наук рассказали, что урожайность грибов в 2026 году в Беларуси приблизится к средним многолетним значениям, пишет Sputnik.by.
Белорусов ждет классический грибной сезон. Ученый Игорь Маховик обратил внимание, что один из маркеров неплохой урожайности грибов — снежная зима, а такой снежной и морозной зимы в Беларуси давно не было.
Маховик предположил, что будет много опят, потому что после буреломов образовалось довольно большое количество вырубок и валежной древесины. Урожай лисичек прогнозируется стабильно хорошим.
— Белый гриб, подберезовик на уровне средних показателей. Причем, по подберезовику мы прогнозируем урожайность даже выше обычного. А подосиновик, который очень требователен к воде, по урожайности может быть чуть ниже, — сказал Игорь Маховик.
Самыми грибными считаются Витебская область, север Минской области, отдельные районы в Гродненской и Могилевской областей.
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