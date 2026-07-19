Речной маршрут из Самары в Ульяновск и Казань является самым перспективным

Власти Самарской области заинтересованы в том, чтобы организовать регулярные речные перевозки в соседние регионы. Эту информацию «КП-Самара» подтвердили в правительстве региона. Власти считают наиболее перспективным маршрут из Самары в Ульяновск и Казань через Тольятти.
«Маршрут свяжет между собой крупные индустриальные, деловые и культурные центры Среднего Поволжья с общей численностью населения более восьми миллионов человек», — говорится в ответе пресс-службы облправительства на запрос «КП-Самара».
Такой маршрут могли бы обслуживать скоростные суда класса «Метеор», но в Самарской области их нет. Возможно, суда удастся приобрести благодаря софинансированию из бюджета страны и других регионов, которые могут войти в маршрут. Этот вопрос сейчас прорабатывают.