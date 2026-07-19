На Дону средний размер потребкредита превысил 152 тыс. рублей

Показатель вырос на 6,3% — в мае средний размер выданных в регионе потребительских кредитов составил 143,7 тыс. руб. При этом количество выданных кредитов сократилось на 9%. Так, в мае на Дону выдали 61,4 тыс. кредитов, а в июне только 55,9 тыс. кредитов.