Смольный запустит троллейбус с намывных территории до центра Петербурга

На намывных территориях Васильевского острова должен появиться новый троллейбусный маршрут. Это следует из материалов закупки, которую объявили власти Петербурга. Город планирует потратить 24 млрд рублей на осуществление перевозок троллейбусом до 2028 года. В описании закупки указано, что с 21 октября 2026 года должен появиться новый маршрут троллейбуса от бульвара Головнина до Казанского собора.