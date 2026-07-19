Мясокомбинат в поселке Майском Прикамья нарастит производство деликатесов

«Майский мясокомбинат» в Пермском крае присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», чтобы увеличить объем выпуска деликатесов. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.
Такой результат сотрудникам предприятия помогут достичь специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Пермского края. Они уже провели стартовое совещание и обучение по первому модулю. Работники мясокомбината узнали об основах бережливого производства, реализации проектов по улучшению процессов, картировании, методах решения проблем. Следующий этап включает диагностику производственных процессов, который продлится около трех месяцев. В этот период специалисты РЦК продолжат оказывать поддержку и внедрять бережливые практики, направленные на повышение общей эффективности работы предприятия.
«Майский мясокомбинат» с 1975 года производит продукцию из натурального мяса. Сейчас в линейке присутствует более 200 наименований, в том числе колбасные изделия, полуфабрикаты, свежее и замороженное мясо.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.