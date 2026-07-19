Мясокомбинат в поселке Майском Прикамья нарастит производство деликатесов

Такой результат сотрудникам предприятия помогут достичь специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Пермского края. Они уже провели стартовое совещание и обучение по первому модулю. Работники мясокомбината узнали об основах бережливого производства, реализации проектов по улучшению процессов, картировании, методах решения проблем. Следующий этап включает диагностику производственных процессов, который продлится около трех месяцев. В этот период специалисты РЦК продолжат оказывать поддержку и внедрять бережливые практики, направленные на повышение общей эффективности работы предприятия.