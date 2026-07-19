В ночь с 19 на 20 июля жители Калининградской области будут спать под раскаты грома — МЧС

Жителей Калининградской области предупредили о ночной грозе и ливнях. Об этом сообщает региональное МЧС.
Непогода настигнет область в ночь с 19 по 20 июля (с воскресенья на понедельник). «Ожидается сильный дождь, местами гроза, видимость при дожде 500−1000 метров. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, летнее потепление закончится в Калининградской области к понедельнику, 20 июля.
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