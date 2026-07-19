Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь с 19 на 20 июля жители Калининградской области будут спать под раскаты грома — МЧС

Вместе с грозой ожидается и сильный ливень.

Источник: Клопс.ru

Жителей Калининградской области предупредили о ночной грозе и ливнях. Об этом сообщает региональное МЧС.

Непогода настигнет область в ночь с 19 по 20 июля (с воскресенья на понедельник). «Ожидается сильный дождь, местами гроза, видимость при дожде 500−1000 метров. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, летнее потепление закончится в Калининградской области к понедельнику, 20 июля.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше