Синоптики: почва на Урале уже не в силах впитывать дождевую воду

Еще более выраженное переувлажнение наблюдается в Татарстане. Там избыток влаги в почве достигает критических 95−100 мм. По словам ученых, это означает, что любая новая порция осадков будет уходить исключительно в поверхностный сток, минуя грунт, что многократно увеличивает риск паводков и подтоплений даже при умеренных дождях.