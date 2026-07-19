Синоптики: почва на Урале уже не в силах впитывать дождевую воду

Грунт на Урале полностью насытился влагой и больше не способен эффективно впитывать осадки. Об этом сообщает ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
По данным специалистов, из-за сильных и продолжительных дождей верхний метровый слой почвы оказался существенно переувлажнен. Как следует из показателей модели InterSucho на 19 июля, в Свердловской области влажность почвы в слое от 0 до 100 см достигла 100% степени насыщения. Запас избыточной влаги составляет от 60 до 90 мм.
Еще более выраженное переувлажнение наблюдается в Татарстане. Там избыток влаги в почве достигает критических 95−100 мм. По словам ученых, это означает, что любая новая порция осадков будет уходить исключительно в поверхностный сток, минуя грунт, что многократно увеличивает риск паводков и подтоплений даже при умеренных дождях.
В Пермском крае 18 июля, напомним, прошел рекордный за 11 лет дождь. За 12 часов выпало 87 мм осадков. Погодная ситуация привела к наводнению и частичному подтоплению населенных пунктов. Из-за этого в Октябрьском муниципальном округе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.