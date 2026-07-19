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Стало известно, кто выступит на Дне города в Екатеринбурге

На Дне города в Екатеринбурге выступят Бобунец, Полева и Пантыкин.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на Дне города выступят звезды уральского рока. Празднование 303-летия пройдет 1 августа.

В Историческом сквере пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург». А после него состоится концерт. Он будет приурочен к празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба.

— На одной сцене выступят три поколения уральского рока: «дедушка Уральского Рока» Александр Пантыкин и группа «Урфин Джюс» (те, с кого все начиналось), Настя Полева (первая леди русского рока) и Сергей Бобунец (экс-солист и основатель группы «Смысловые Галлюцинации»), — рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии.

После праздничного концерта зрителей ждет красочный фейерверк. В спортивном квартале Архангела Михаила пройдет двухдневный фестиваль «Энергия РМК». Хедлайнеров этого мероприятия пока не объявили.