Стало известно, кто выступит на Дне города в Екатеринбурге

— На одной сцене выступят три поколения уральского рока: «дедушка Уральского Рока» Александр Пантыкин и группа «Урфин Джюс» (те, с кого все начиналось), Настя Полева (первая леди русского рока) и Сергей Бобунец (экс-солист и основатель группы «Смысловые Галлюцинации»), — рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии.