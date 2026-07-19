Сколько золотых медалей завоевал волгоградский пловец Щербаков в Мюнхене?

Всего на этом турнире Михаил Щербаков завоевал пять золотых медалей, а также серебро и бронзу. Такое блестящее выступление сразу привлекло к юноше, мастеру спорта международного класса, внимание и спортивных специалистов, и прессы. Между тем он ещё в 2025 г. выиграл первенство мира; установил новый юношеский рекорд Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием (1.52,75).