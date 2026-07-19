Сколько золотых медалей завоевал волгоградский пловец Щербаков в Мюнхене?

Михаил Щербаков установил два мировых юниорских рекорда в эстафетах на первенстве Европы.
Молодой пловец из Волгограда Михаил Щербаков стал сенсацией юниорского первенства Европы в Мюнхене (Германия).
Сначала юноша отличился в эстафете 4×100 вольным стилем в составе мужской команды. Наши парни здесь взяли золото и установили новый мировой юниорский рекорд.
На следующий день Михаил проплыл ещё одну эстафету 4×100, но уже в составе смешанной команды из двух юношей и двух девушек. При этом россияне установили новый юниорский мировой рекорд.
Всего на этом турнире Михаил Щербаков завоевал пять золотых медалей, а также серебро и бронзу. Такое блестящее выступление сразу привлекло к юноше, мастеру спорта международного класса, внимание и спортивных специалистов, и прессы. Между тем он ещё в 2025 г. выиграл первенство мира; установил новый юношеский рекорд Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием (1.52,75).
Одарённый спортсмен родом из Ессентуков. Заниматься плаванием начал с семи лет в местной спортшколе. Режим был такой: после учёбы — сразу в бассейн, и так каждый день.
За такой твёрдостью и трудолюбием стояла мама, которая верила в спортивное будущее сына. Её вдохновлял успех американского пловца и рекордсмена Майкла Фелпса, 23-кратного олимпийского чемпиона и 26-кратного чемпиона мира. «Если бы не увлечённость мамы, то меня бы в плавании не было», — говорит Михаил Щербаков.
После первых успехов Михаил переехал в Волгоград, где тренируется в училище олимпийского резерва. Работает всё в том же жёстком ритме: с 7 до 9 утра у него обязательная тренировка в бассейне; затем час тренировки в зале. После небольшого отдыха — учёба, а вечером — снова бассейн и тренировка в зале.
При всей загруженности в спорте Михаил говорит о том, что большое значение придаёт учёбе и её не запускает. Он часто ездит в родные Ессентуки, посещает свою первую спортшколу и тренера. Считает, что ключ к успеху — дисциплина.
С успехом на турнире в Мюнхене надо поздравить также волгоградку Серафиму Фокину — она завоевала золото, два серебра и бронзу. Ещё один наш спортсмен, Григорий Черногаев, завоевал золотую медаль.